Almanya Başbakanı Merz, Çin'in Bahar Bayramı'nı Kutladı

BERLİN, 18 Şubat (Xinhua) -- Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Çin'in Bahar Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Merz, salı günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Çin'de ve Asya'nın birçok bölgesinde kutlanan yeni yıl vesilesiyle iyi dileklerini iletti. At Yılı'nın Almanya-Çin ilişkilerine güç ve yeni bir ivme kazandırmasını temenni etti.

Çin Yeni Yılı bu yıl 17 Şubat'a denk geliyor ve At Yılı'nın başlangıcını simgeliyor.

