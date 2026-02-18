Haberler

Almanya Başbakanı Merz, Çin'in Bahar Bayramı'nı Kutladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Çin'in Bahar Bayramı dolayısıyla sosyal medya üzerinden iyi dileklerde bulundu. Merz, At Yılı'nın Almanya-Çin ilişkilerine güç kazandırmasını umduğunu belirtti.

BERLİN, 18 Şubat (Xinhua) -- Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Çin'in Bahar Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Merz, salı günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Çin'de ve Asya'nın birçok bölgesinde kutlanan yeni yıl vesilesiyle iyi dileklerini iletti. At Yılı'nın Almanya-Çin ilişkilerine güç ve yeni bir ivme kazandırmasını temenni etti.

Çin Yeni Yılı bu yıl 17 Şubat'a denk geliyor ve At Yılı'nın başlangıcını simgeliyor.

Kaynak: Xinhua
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı

Türkiye'de tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor hazır, işte detaylar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melek Baykal'dan Akasya Durağı itirafı: Çok sevdiğim bir iş değil

En sevmediği diziyi bu sözlerle açıkladı
Çocuklar Duymasın'ın Orçun'unu görenler tanıyamadı

Son halini görenler gözlerine inanamadı
Fenomenlere vergi şoku! Yedikleri bedava yemekler pahalıya patlayacak

Fenomenlere soğuk duş! Yedikleri bedava yemekler pahalıya patlayacak
Türk gazeteciden Spalletti'yi delirten soru! Şoke oldu

Türk gazeteciden Spalletti'yi delirten soru!
Melek Baykal'dan Akasya Durağı itirafı: Çok sevdiğim bir iş değil

En sevmediği diziyi bu sözlerle açıkladı
Galatasaray'ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an

Galatasaray'ın tarihi zaferine tek hareketiyle damga vurdu
Ünlü futbolcuyu zorla askere götürmek istedi, ortalık fena karıştı

Ünlü futbolcuyu zorla askere götürmek istedi, ortalık fena karıştı