Albüm: Almanya Başbakanı Friedrich Merz Resmi Ziyaret İçin Çin'de

Albüm: Almanya Başbakanı Friedrich Merz Resmi Ziyaret İçin Çin'de
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, resmi ziyarette bulunmak üzere Beijing'e ulaştı. Ziyaret kapsamında Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Başbakan Li Qiang ile ikili ilişkiler görüşülecek.

BEİJİNG, 25 Şubat (Xinhua) -- Almanya Başbakanı Friedrich Merz resmi ziyaret için Çin'in başkenti Beijing'e ulaştı.

Perşembe gününe kadar sürecek ziyaret kapsamında Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Merz ile görüşecek. Öte yandan Çin Başbakanı Li Qiang da Merz ile bir araya gelerek ikili ilişkiler ve iki ülkenin ortak ilgi alanına giren konularda görüş alışverişinde bulunacak.

500

