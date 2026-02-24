Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Almanya Başbakanı Merz ile Beijing'de Görüşecek

BEİJİNG, 24 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in 25-26 Şubat tarihlerinde Çin'e yapacağı ziyaretin detaylarını açıkladı.

Mao salı günkü basın toplantısında, Merz'in göreve gelmesinden bu yana ilk kez Çin'e ziyarette bulunacağını belirtti. Mao, ziyaret sırasında Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Merz ile görüşeceğini, Çin Başbakanı Li Qiang'ın de kendisiyle bir araya gelip ikili ilişkiler ve iki ülkenin ortak ilgi alanına giren konularda görüş alışverişinde bulunacağını ifade etti.

Kaynak: Xinhua