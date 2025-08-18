Almanya Başbakanı Merz: Bir Sonraki Toplantıda Ateşkes Olmalı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, "Bir sonraki toplantının (Ukrayna-Rusya) ateşkes olmadan gerçekleşeceğini hayal edemiyorum." diyerek, bunun için çalışmaları gerektiğini belirtti.

Merz, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) liderlerinin katılımıyla Beyaz Saray'da düzenlenen toplantı öncesi basına açıklama yaptı.

Gelecek adımların daha karmaşık olduğunu, ancak "yolun açıldığını" belirten Merz, "Geçen cuma günü (15 Ağustos) siz (Trump) bu yolu açtınız, ama şimdi karmaşık müzakereler için yol açıldı." dedi.

Merz, bir sonraki toplantıdan itibaren ateşkesin sağlanmasını istediklerini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bir sonraki toplantının ateşkes olmadan gerçekleşeceğini hayal edemiyorum. Öyleyse bunun üzerinde çalışalım ve Rusya'ya baskı yapmaya çalışalım, çünkü bugün üstlendiğimiz bu çabaların güvenilirliği, ciddi müzakerelerin başlangıcından itibaren, bir sonraki adımdan itibaren en azından ateşkesin sağlanmasına bağlıdır."

Merz, söz konusu toplantı nerede yapılırsa yapılsın üçlü bir toplantı olması gerektiğini kaydetti.