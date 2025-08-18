Almanya Başbakanı Merz: Bir Sonraki Toplantıda Ateşkes Olmalı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, bir sonraki Ukrayna-Rusya toplantısının ateşkes olmadan gerçekleşeceğini düşünemediğini belirterek, müzakerelerin karmaşık olduğunu ancak yolun açıldığını ifade etti. Merz, Rusya'ya baskı yapılması gerektiğini vurguladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, "Bir sonraki toplantının (Ukrayna-Rusya) ateşkes olmadan gerçekleşeceğini hayal edemiyorum." diyerek, bunun için çalışmaları gerektiğini belirtti.

Merz, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) liderlerinin katılımıyla Beyaz Saray'da düzenlenen toplantı öncesi basına açıklama yaptı.

Gelecek adımların daha karmaşık olduğunu, ancak "yolun açıldığını" belirten Merz, "Geçen cuma günü (15 Ağustos) siz (Trump) bu yolu açtınız, ama şimdi karmaşık müzakereler için yol açıldı." dedi.

Merz, bir sonraki toplantıdan itibaren ateşkesin sağlanmasını istediklerini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bir sonraki toplantının ateşkes olmadan gerçekleşeceğini hayal edemiyorum. Öyleyse bunun üzerinde çalışalım ve Rusya'ya baskı yapmaya çalışalım, çünkü bugün üstlendiğimiz bu çabaların güvenilirliği, ciddi müzakerelerin başlangıcından itibaren, bir sonraki adımdan itibaren en azından ateşkesin sağlanmasına bağlıdır."

Merz, söz konusu toplantı nerede yapılırsa yapılsın üçlü bir toplantı olması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu

Limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım

İş bırakan memurlar bakanlık önünde! Yaptırım tehdidine resti çektiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.