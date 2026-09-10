Almanya, aşırı sağcı AfD'nin gizli operasyon planına erişimini kısıtlamayı değerlendiriyor

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) Saksonya-Anhalt eyaletinde hükümet kurması halinde gizli olan Almanya Operasyon Planı'na (OPLAN Deutschland) erişimi kısıtlamayı değerlendirdiklerini söyledi.

Alman Yayıncılar Ağı (RND) haberine göre Bakan Pistorius, gizli Almanya Operasyon Planı'nın (OPLAN Deutschland) AfD'nin eline geçmesini önlemek amacıyla mecliste düzenlenen oturumda konuştu.

Pistorius, milletvekillerine AfD'nin Saksonya-Anhalt eyaletinde hükümet kurması halinde gizli olan Almanya Operasyon Planı'na (OPLAN Deutschland) erişimi kısıtlamayı değerlendirdiklerini söyledi.

AfD'nin 6 Eylül'deki Saksonya-Anhalt eyalet meclisi seçimlerinde açık ara birinci parti çıkmasının ardından gündeme gelen plan, Almanya'nın olası bir kriz veya savaş durumunda izleyeceği askeri ve sivil önlemleri içeriyor.

Planın, Almanya'nın NATO ve ulusal savunması kapsamında üstleneceği görevlerin yanı sıra, müttefik ülkelerden gelecek birliklerin Almanya üzerinden NATO'nun doğu kanadına sevk edilmesine ilişkin düzenlemeleri de içerdiği belirtiliyor.

Planın tam metninin eyalet başbakanlıkları ve devletin ilgili makamlarında bulunduğu, belediyelere ise yalnızca özetlenmiş bir versiyonunun verildiği aktarıldı.

Savunma Bakanlığı sözcülerinin ise Saksonya-Anhalt'ta AfD öncülüğünde bir hükümet kurulması halinde eyalet yönetimine verilen güvenlik ve savunma bilgilerinin kısıtlanıp kısıtlanmayacağı yönündeki soruya doğrudan yanıt vermediği, bunun yerine planın gizli olduğunu bildirdiği ifade edildi.

Saksonya-Anhalt Eyalet Başbakanlığı Müsteşarı Rainer Robra ise AfD'nin iktidara gelmesi durumunda eyalet yönetiminin güvenlik ve savunma alanındaki bilgilerden dışlanmasına karşı çıktı.

Robra, RND'ye yaptığı açıklamada, "Saksonya-Anhalt eyaletinin iç politika veya savunma politikası bilgilerini almaktan mahrum bırakılması durumunda, anayasal olarak zorunlu kılınan eyaletler arası işbirliğinin nasıl işleyebileceğini hayal edemiyorum." ifadelerini kullandı.

CDU'lu Robra, AfD'nin demokratik seçimlerde elde ettiği sonuç karşısında federal düzeyde daha fazla dışlanmasının ters etki yaratabileceği uyarısında da bulundu.

Saksonya-Anhalt eyaletinde 6 Eylül Pazar günü yapılan seçimleri, yüzde 43,8 oyla açık farkla kazanan AfD, 83 sandalyeli eyalet meclisinde 39 milletvekili ile yer alacak.

Mecliste CDU'yu 15, SPD, Yeşiller ve Sol Parti'yi 8, BSW'yi ise 5 milletvekili temsil edecek.

Kaynak: AA