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Almanya anketinde katılımcıların yüzde 48'i Merz'in başbakanlığını başarısız buldu

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Spiegel'in Ipsos'a yaptırdığı ankette katılımcıların yüzde 48'i Merz'in başbakanlığının başarısız olduğu görüşüne tamamen katıldı, yüzde 19'u ise kısmen katıldı. Yüzde 44'ü Merz'in istifa etmesi gerektiğini düşünürken, olumsuz değerlendirme Doğu Almanya'da daha belirgin.

Almanya'da yapılan bir ankete göre, halkın çoğunluğu Başbakan Friedrich Merz'in görev sürecinde başarısız olduğunu düşünüyor.

Spiegel dergisi tarafından Ipsos Enstitüsüne yaptırılan ankette katılımcıların yüzde 48'i, "Friedrich Merz'in başbakanlığı başarısız oldu." ifadesine "tamamen" katıldığını belirtti.

Katılımcıların yüzde 19'u da bu ifadeye "kısmen" katıldığını bildirdi.

Merz'e yönelik olumsuz değerlendirmenin, Doğu Almanya eyaletlerinde daha belirgin olduğu gözlemlendi.

Ankete katılanların yüzde 44'ü, Merz'in, başbakanlık ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanlığı görevlerinden istifa etmesi gerektiğini düşünürken, yüzde 14'ü bu görüşe kısmen katıldığını aktardı.

Kaynak: AA
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