Alman Viyolonsel Sanatçısı Raphaela Gromes Bursa'da Konser Verdi
Alman viyolonsel sanatçısı Raphaela Gromes, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte muhteşem bir konser vererek dinleyicileri mest etti. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Gromes önemli eserlerini seslendirdi.
Alman viyolonsel sanatçısı Raphaela Gromes, Bursa'da dinleyicilerle buluştu.
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konseri, şef Orhun Orhon yönetti.
Viyolonsel sanatçısı Gromes, "Valse Triste", "Çello Konçertosu" ve "Senfoni No: 2" gibi eserleri BBDSO eşliğinde seslendirdi.
Gecenin sonunda sanatçı, dinleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.
Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Güncel