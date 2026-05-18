Alman Jens Peter, Nevşehir'de Müslüman olarak 'Yusuf Efe' ismini aldı

Alman vatandaşı Jens Peter Bormann, Nevşehir İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasiminde "Yusuf Efe" adını alarak Müslüman oldu.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İslamiyet'i araştıran Jens Peter Bormann, Müslüman olmaya karar vererek Nevşehir İl Müftülüğüne başvurdu.

Müftülükte düzenlenen ihtida töreninde Kelime-i Şehadet getiren Bormann, "Yusuf Efe" ismini aldı.

Türk kültürü ve Müslüman aile ortamını tanıdığını ve çok etkilendiğini ifade eden Yusuf Efe, Hristiyan inancında yaşadığı soru işaretlerinin kendisini araştırmaya sevk ettiğini belirtti.

İl Müftü Vekili Mahmut Taşyapan tarafından Yusuf Efe'ye "İhtida Belgesi" verildi, Kur'an-ı Kerim ve çeşitli dini yayınlar hediye edildi.