Fethiye'de bir kadını darbettiği iddia edilen Alman uyruklu kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Fethiye'de bir kadın, erkek arkadaşı olan Alman uyruklu şüpheli tarafından darbedildiği iddiasıyla ihbarda bulundu. Şüpheli gözaltına alınırken evde silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kadını darbettiği iddia edilen Alman uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Karagedik Mahallesi'ndeki bir adresten Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yapılan ihbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Belirlenen adreste ekipler, G.B'nin, erkek arkadaşı Alman uyruklu G.P.F. tarafından darbedildiğini beyan etmesi üzerine şüpheliyi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada otomatik tabanca, av tüfeği, kuru sıkı tabanca ve şarjörleri, 123 av tüfeğine ait fişek, 251 tabanca mermisi ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

