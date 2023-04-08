Alman Otomobil Tedarikçisi Zf, Çin Pazarını Keşfetmeye Devam Ediyor

FRANKFURT, 8 Nisan (Xinhua) -- ZF Friedrichshafen AG'nin CEO'su Holger Klein, ZF Grubu'nun Çin'deki gelişme beklentisi konusunda iyimser olduğunu ve Çin pazarında genişlemeye devam edeceğini söyledi.

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 19. Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'nı (Auto Shanghai 2021) ziyaret eden insanlar, 28 Nisan 2021. (Fotoğraf: Chen Fei/Xinhua)

FRANKFURT, 8 Nisan (Xinhua) -- ZF Friedrichshafen AG'nin CEO'su Holger Klein, ZF Grubu'nun Çin'deki gelişme beklentisi konusunda iyimser olduğunu ve Çin pazarında genişlemeye devam edeceğini söyledi.

Klein, Xinhua ile yakın zamanda yaptığı bir söyleşide, küresel ekonomi 2023'te toparlanma işaretleri gösterirken, Çin'in yakın zamanda açıkladığı bu yılki büyüme hedefinin, ekonomik toparlanmanın net bir sinyalini verdiğini ve otomotiv endüstrisi için yeni fırsatlar sunacağını dile getirdi.

Alman otomobil tedarikçisi, Kovid-19 pandemisi sırasında Çin'deki işlerini genişletti. Klein, şirketin 2022'de Jinan, Rizhao, Shanghai, Hangzhou, Zhangjiagang ve Guangzhou dahil olmak üzere Çin'de altı lokasyonda yeni üretim tesisleri ve geliştirme projeleri başlattığını açıkladı.

Şirketin Çin'deki satışları geçen mali yıl içinde bir önceki yıla göre yüzde 10'luk bir artışla 7,7 milyar euroya (8,38 milyar ABD doları) ulaştı.

ZF Başkanı, şirketin uzun vadede Çin için olumlu bir görüşe sahip olduğunu ve yerel ekibinin daha fazla teknolojik atılım gerçekleştirmeyi sabırsızlıkla beklediğini vurguladı.

Çin'in Kovid müdahale politikalarının optimizasyonu ve tedarik zincirinin kademeli olarak toparlanması ile Çin'in küresel tedarik zinciri ve endüstriyel zincirdeki öneminin giderek daha belirgin hale geldiğini kaydeden Klein, ZF'nin Çin'in gelişen otomobil pazarında büyük bir potansiyel gördüğünü sözlerine ekledi.

Klein, "Çin'in endüstriyel ekosisteminin hızlı bir şekilde geliştiğinin farkındayız. Yenilikler ortaya çıkmaya devam ediyor. Çin'in otomotiv pazarının önümüzdeki on yılda, özellikle akıllı elektrikli araçlarda hızla büyümesini bekliyoruz" dedi.

Alman otomobil tedarikçisi ayrıca Çin'deki yerel iş ortakları, start-up'lar ve müşteri iş birliğini genişletmeyi planlıyor. Klein, şirketin Çin'de teknoloji ve yeniliğin ön saflarında yer almayı sabırsızlıkla beklediğini de sözlerine ekledi.

Klein ayrıca dünyanın en büyük otomobil pazarı ve inovasyon merkezi olan Çin'in yeşil ve akıllı mobiliteye öncülük etme çabalarına övgüde bulundu ve ZF'nin Çin'in gelişimine katılmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Klein, "Çin'de tedarik zincirimizi, üretimimizi, Ar-Ge'mizi ve ayrıca yetenek geliştirme işlerimizi yerelleştiriyoruz. Çin, küresel satışlarımızın yaklaşık yüzde 20'sini oluşturan, küresel haritamızda önemli bir bölge. Bizler bu oranı artırmak istiyoruz" dedi.