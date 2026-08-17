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Alman Ordusu'na 500 milyon avroluk mobil sağlık istasyonu

Alman Ordusu'na 500 milyon avroluk mobil sağlık istasyonu
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Bundeswehr, Rheinmetall'den 149 mobil sağlık istasyonu satın alacak. Balistik korumalı ve korumasız konteyner sistemleri, jeneratör ve klima ile donatılmış olup zorlu koşullarda bağımsız çalışabilme özelliğine sahip. Üretime 2027'de başlanması planlanıyor.

Alman Ordusu (Bundeswehr), savunma şirketi Rheinmetall'den 500 milyon avro değerinde 149 yeni mobil sağlık istasyonu satın alacak.

Rheinmetall tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu sipariş kapsamında orduya balistik korumalı ve korumasız olmak üzere toplam 149 mobil sağlık istasyonu teslim edilecek.

Her bir mobil sağlık istasyonu, birlikte veya ayrı ayrı kullanılabilen iki konteynerden oluşuyor.

Jeneratör ve klima sistemleriyle donatılan konteynerler, birkaç gün boyunca dışarıdan bağımsız şekilde çalışabiliyor. Jeneratörlerden birinin devre dışı kalması durumunda sistem, diğer konteynerdeki jeneratör üzerinden çalışmaya devam edebiliyor.

Rheinmetall, sistemin zorlu arazi koşullarında kurulabilmesi için özel bir kaldırma mekanizması geliştirdi.

500 milyon avro değerindeki sağlık istasyonlarının üretimine 2027'nin ilk çeyreğinde başlanması planlanıyor.

Kaynak: AA
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