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Alman Ordusundan Döner Ambalajlı İş İlanı

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Bundeswehr gençleri hedefleyen yeni kampanyasında Berlin'deki dönercilere kariyer ilanları ve QR kod içeren kamuflaj ambalaj kağıtları dağıttı. Bakanlık, günlük yaşamda farklı mecralarla adaylara ulaşmayı amaçladıklarını, dönercilerin uygulama için ücret almadığını açıkladı.

Alman Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr), gençleri ve yeni kariyer arayışındaki kişileri hedefleyen yeni bir kampanya başlattı.

Bu kapsamda Berlin'de bazı dönercilere Alman ordusunun kariyer ilanları ve başvuru bağlantısının yer aldığı ambalaj kağıtları dağıtıldı.

Kamuflaj renklerindeki döner kağıtlarının üzerinde "Bir kariyer, her şey dahil" sloganı bulunurken, ambalajdaki QR kodu ordunun kariyer internet sitesine yönlendiriyor.

Savunma Bakanlığı Alman medyasına yaptığı açıklamada potansiyel adaylara günlük yaşamlarını sürdürdükleri farklı ortamlarda ulaşmayı amaçladığını ifade etti.

Bakanlık, sosyal medya ve tren istasyonları gibi alanların yanı sıra döner dükkanlarının da bu kapsamda kullanılan tanıtım mecralarından biri olduğunu açıkladı.

Dönercilerin bu reklam uygulaması için herhangi bir ücret almadıkları, sadece döner ambalajlarını ücretsiz olarak temin ettikleri belirtildi.

Kaynak: AA
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