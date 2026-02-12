Haberler

Almanya'da Federal Anayasa Mahkemesi, İsrail'e silah ihracatına ilişkin itirazı reddetti

Alman Federal Anayasa Mahkemesi, İsrail'e silah ihracatının yasaklanması amacıyla yapılan itiraza olumsuz yanıt verdi. Mahkeme, yerel mahkemenin daha önceki kararını bozmadan davayı reddetti.

Karlsruhe kentinde bulunan Alman Federal Anayasa Mahkemesi, Filistinli başvurucunun İsrail'e silah ihracatı için verilen hükümet izinlerine yaptığı itirazı değerlendirdi.

Mahkeme, itirazı reddederek yerel mahkemenin daha önce verdiği kararı bozmamış oldu.

Davacı, Hessen'de Federal Ekonomi ve İhracat Kontrol Dairesi tarafından Alman silah şirketine tank yedek parçaları ihracatı için verilen izne karşı yasal işlem başlatmıştı.

Hessen Yüksek İdari Mahkemesi, Eylül 2025'te Frankfurt İdari Mahkemesi tarafından verilen geçici tedbir kararına karşı yaptığı itirazı, esas olarak usulsüzlük gerekçesiyle reddetmişti.

Almanya'nın İsrail'e silah ihracatı tartışması

Almanya'nın İsrail'e silah ihracatı, ülkede son yıllarda süregelen tartışma konusu oldu.

İsrail'in Ekim 2023'te Filistin'e başlattığı saldırılarının ardından Almanya, İsrail ile dayanışma göstermek amacıyla silah ihracatını önemli ölçüde artırmış ve önceliklendirmişti.

Eski Başbakan Olaf Scholz hükümeti, 6 Mayıs 2025'te görevden ayrılmadan önce İsrail'e yaklaşık yarım milyar avro değerinde ihracat lisansı vermişti.

Bu lisanslara karşı Alman mahkemelerinde çeşitli davalar açılmıştı.

2025'in yaz aylarında Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki yeni Alman hükümeti, İsrail'in giderek daha saldırgan eylemleri ve Gazze Şeridi'ndeki insani durum ışığında, Gazze savaşında kullanılabilecek silahların İsrail'e ihracatını artık onaylamama kararı almıştı ancak bu kısmi ambargo daha sonra kaldırıldı.

