Alman Halkı, Ukrayna'ya Taurus Füzeleri Sağlanmasına Karşı

Alman Halkı, Ukrayna'ya Taurus Füzeleri Sağlanmasına Karşı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Forsa araştırma şirketinin anketine göre, Almanların yüzde 63'ü hükümetin Ukrayna'ya Taurus seyir füzeleri sağlamasına karşı çıkmakta. Doğu eyaletlerindeki katılımcıların yüzde 82'si bu fikre karşıyken, batı eyaletlerindekilerin yüzde 59'u da aynı görüşü paylaşıyor.

Almanya'da yapılan bir anket, Alman halkının çoğunluğunun Ukrayna'ya Taurus seyir füzelerinin sağlanmasına karşı olduğunu ortaya koydu.

Forsa araştırma şirketinin anketine göre, katılımcıların yüzde 63'ü, Alman hükümetinin Ukrayna'ya Taurus seyir füzeleri sağlamasına karşı çıktı. Ankette katılanların yüzde 31'i ise bu füzelerin Ukrayna'ya verilmesinden yana olduğunu belirtti.

Almanya'nın doğu eyaletlerinde yaşayanların yüzde 82'si, batı eyaletlerindekilerin de yüzde 59'u füzelerin Ukrayna'ya sağlanmasına karşı çıkarken, doğu eyaletlerde yaşayanların yüzde 15'i, batı eyaletlerindekilerin de yüzde 34'ü füzelerin sağlanmasına olumlu görüş bildirdi.

Ankete katılanların yüzde 55'i, Almanya'nın Ukrayna ile uzun menzilli silahlar üretmesi ve bunların daha sonra Rusya topraklarındaki hedefleri vurması için kullanılmasını doğru bulmazken, buna onay verenlerin oranı yüzde 40'ta kaldı.

Almanya ve Ukrayna savunma bakanları, 28 Mayıs'ta Ukrayna'da uzun menzilli silah üretiminin finanse edilmesini öngören bir anlaşma imzalamıştı.

Uzun menzilli Taurus seyir füzelerinin Ukrayna'ya sağlanması konusunda tartışma yaşanıyor.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, başbakan seçilmeden önce 14 Nisan'da yaptığı açıklamada Avrupalı ortaklarla koordinasyon içinde Almanya'nın Ukrayna'ya Taurus seyir füzelerini sağlayabileceğini söylemişti.

Merz, 26 Mayıs'ta da Ukrayna'ya sağlanan silahlara yönelik menzil kısıtlamalarını kaldırdığını açıklayarak, "Ukrayna'ya sağlanan silahlarda artık menzil kısıtlaması yok. Ne İngilizlerden, ne Fransızlardan, ne bizden, ne de Amerikalılardan." ifadesini kullanmıştı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius da 15 Nisan'da yaptığı açıklamada, Taurus füzelerinin Ukrayna'ya verilmesi için iyi argümanların bulunduğunu belirterek "Ancak buna karşı da iyi ve çok sayıda argüman var." diye konuşmuştu.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise 18 Nisan'da yaptığı açıklamada, Almanya'nın Ukrayna'ya söz konusu füzeleri sağlaması durumunda savaşa dahil olacağı uyarısında bulunmuştu.

Eski Almanya Başbakan Olaf Scholz, ülkesinin savaşa sürüklenmesinden endişe duyduğu için 500 kilometreden fazla menzile sahip Taurus seyir füzelerini Ukrayna'ya ???????sağlamayı reddetmişti.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı

İsrail "Bu bir ilk" deyip yanı başımızdaki ülkeye bomba yağdırdı
Dursun Özbek'ten Osimhen müjdesi

Dursun Özbek'ten Osimhen müjdesi
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu

Pazarın gözdesi oldu! Her gören telefona sarıldı
CHP'li Hakan Bahçetepe tutuklandı, Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçebilir

Başkan tutuklandı, ilçenin yönetimi rakip partiye geçiyor
Ünlü Şarkıcı Jessie J meme kanserine yakalandı

Ameliyat öncesi son konser! Ünlü isimden yürek burkan açıklama
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı

Harbiye sahnesine uçarak geldi, 9 kiloluk elbisesiyle olay oldu
Sokak köpekleri parkta oynayan küçük çocuğa saldırdı

Köpeklerin elinde can çekişti, arkadaşları da vahşete şahit oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.