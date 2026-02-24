Haberler

Berlin Film Festivali'nde Gazze'deki soykırım vurgusu sonrası Alman Bakan'ın salonu terk ettiği ortaya çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'nın Çevre Bakanı Carsten Schneider, Berlinale film festivalinde ödül alan Abdallah Alkhatib'in Alman hükümetini Gazze'de soykırıma ortak olmakla suçlaması üzerine salondan ayrıldı.

Almanya Çevre, İklim Değişikliği, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Carsten Schneider'in, Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) Alman hükümetinin Gazze'deki "soykırıma ortaklığı" eleştirilmesi üzerine salonu terk ettiği ortaya çıktı.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Schneider, festivalde ödüle layık görülen yönetmen Abdallah Alkhatib'in konuşmasına tepki gösterdi.

Alkhatib'in, Alman hükümetinin, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma ortak olduğunu söylemesi üzerine Schneider, törenin yapıldığı salonu terk etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakan Schneider, bu açıklamaları kabul edilemez buldu ve bu nedenle konuşma sırasında salondan ayrıldı." ifadesine yer verildi.

Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) "GWFF En İyi İlk Uzun Metraj Film Ödülü"ne layık görülen "Chronicles From the Siege" filminin yönetmeni Abdallah Alkhatib, Almanya'nın Gazze'deki soykırıma ortak olduğunu söylemişti.

Alkhatib, "Alman hükümetine son sözüm: İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımın ortaklarısınız. Bu gerçeği anlayacak kadar zeki olduğunuzu düşünüyorum ama umursamamayı tercih ediyorsunuz. Şu andan itibaren dünyanın sonuna kadar Özgür Filistin!" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek

Son rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

48 saat içinde koltuk doldu! Dünyanın yeni belası huzurlarınızda
Kanal D muhabirinin zor anları! Şekilden şekile girdi

Muhabirin lokantadaki zor anları! Şekilden şekile girdi
Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle

Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

48 saat içinde koltuk doldu! Dünyanın yeni belası huzurlarınızda
Fenerbahçe'nin dram dolu maçı dünya basınında

Bütün dünya dünkü maçı konuşuyor! Tek bir noktaya dikkat çektiler
2100 yılında nüfusu en kalabalık din hangisi olacak? İşte merak edilen o liste

2100 yılında nüfusu en kalabalık din hangisi olacak? İşte o liste