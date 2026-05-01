'Allı turnalar' köylülerin oluşturduğu göleti mesken tuttu

Kayseri'de köylülerin meradaki bitki örtüsünü sulamak için açtığı kanal sayesinde gelen yağmur ve eriyen kar sularıyla oluşan geçici gölet, "allı turna" olarak da bilinen flamingoları ağırlıyor.

Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesi'nde bazı vatandaşlar, yaklaşık 20 bin küçükbaş hayvanın otladığı meradaki bitki örtüsünü sulamak için el birliğiyle kanal açtı.

Kanal açıldıktan sonra etkili olan kar yağışı ve yağmurla birlikte "Berdilik" adı verilen alanda geçici gölet oluştu.

Yaklaşık 750 dönüm mera arazisinin yarısından fazlasını kaplayan su, başta flamingolar olmak üzere birçok kuş türüne beslenme imkanı sunuyor.

Köylüler kendi imkanlarıyla kanal açtı

Palaslılar Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Özdemir, AA muhabirine, bölgenin son yıllara oranla çok fazla yağış aldığını söyledi.

Önceki yıllarda yağışların yetersiz olması nedeniyle meradaki bitki örtüsünün bahar ayının sonuna gelmeden tükendiğini belirten Özdemir, "Köylüler kendi imkanlarıyla buraya ulaşan bir kanal açtı. Kanaldan gelen eriyen kar ve yağmur suları burayı sulanabilir hale getirdi. Bu sayede köyümüzdeki hayvanlar çok daha uzun süre burada beslenebilecek. Burada yaklaşık 750 dönüm mera arazisi var. Bu arazinin yüzde 50'sinden fazlası suyla kaplandı." dedi.

Özdemir, köylülerin verdikleri emekle mera arazisinin yaz aylarının sonuna kadar yeşil kalabileceğini, bunun yanı sıra oluşan göletin doğal hayata da katkı sağladığını kaydetti.

"Amaç burayı sulamaktı." diyen Özdemir, "Bu amaca ulaşıldı ve bunun yanında kendiliğinden oluşan gölet de Tuzla Palas Gölü'ne gelen başta flamingolar olmak üzere birçok kuş türüne ev sahipliği yapmaya başladı. Hem köyümüzdeki hayvanlar daha uzun süre burada otlayabilecek hem de göçmen kuşlar için yeni yaşam alanı ortaya çıktı. Bu yapay gölet bize doğanın kendisine verilen hiçbir emeği karşılıksız bırakmayacağını gösteriyor." ifadelerini kullandı.