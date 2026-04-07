Alkollü Sürücü Bisikletliye Çarptı: 1 Kişi Ağır Yaralı

Erzurum'da ekmek almak için bisiklete binen Alperen Cellat'a çarpan otomobil sürücüsü, 1.79 promil alkollü çıktı. Sürücü mahkeme tarafından tutuklandı, Cellat'ın hayati tehlikesi sürüyor.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Erzurum'da ekmek almak için bisikletiyle markete giden Alperen Cellat'a çarpıp ağır yaralanmasına neden olan otomobil sürücü C.B.'nin yapılan kontrollerinde 1.79 promil, alkollü olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü C.B. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından taksirle yaralama ve alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlarından tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Öte yandan, yoğun bakımda tedavisi süren Abdulbaki Alperen Cellat'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

