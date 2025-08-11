Alkolün Etkisiyle Kaza Yapan İngiliz Turist Hakim Karşısına Çıktı

Avustralya'da skuter kullanırken çarptığı kişinin ölümüne neden olan İngiliz turist, alkolün etkisi altında kazaya yol açtığını itiraf etti.

Skuter kullanırken 31 Mayıs'ta 51 yaşındaki Thanh Phan'a çarpıp ölümüne yol açmakla suçlanan 25 yaşındaki Alicia Kemp, hakim karşısına çıktı.

Kemp, alkollü araç kullanarak ölüme sebebiyet verme suçlamasını kabul etti.

İngiliz turistin, Phan'a çarptığı anda skuterin saatte 20-25 kilometre hızla seyrettiği tahmin ediliyor.