Eskişehir'de kaza yapan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 228 bin 719 lira ceza uygulandı

Eskişehir'de kaza yapan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 228 bin 719 lira ceza uygulandı
Eskişehir'de ehliyetsiz ve alkollü olarak araç kullanan sürücüye 228 bin 719 lira para cezası kesildi. Sürücü, trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde trafik kazası yapan alkollü ve ehliyetsiz otomobil sürücüsüne, 228 bin 719 lira para cezası uygulandı.

Ö.U. idaresindeki 26 ANT 364 plakalı otomobil, İsmet İnönü 2 Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kaldırıma çarparak tramvay yoluna girdi.

Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan kontrolde, araç sürücüsünün 3,49 promil alkollü olduğu belirlendi.

Ehliyetine daha önce el konulduğu öğrenilen Ö.U'ya "ehliyeti olmadığı halde araç kullanmak", "alkollü araç kullanmak", "kaza yerinde önlem almamak" ve "trafiği tehlikeye sokma" suçlarından toplam 228 bin 719 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
