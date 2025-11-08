Haberler

Alkollü ve Ehliyetsiz Sürücü, Polis Takibinden Kaçamadı

Alkollü ve Ehliyetsiz Sürücü, Polis Takibinden Kaçamadı
Güncelleme:
Aksaray'da polis tarafından durdurulmak istenen alkollü ve ehliyetsiz sürücü, 15 kilometrelik bir takip sonrası kaza yaparak yakalandı. Sürücüye toplamda 49 bin lira ceza kesildi.

AKSARAY'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, 15 kilometre süren takibin ardından kaza yapınca yakalandı. 1.45 promil alkollü olduğu belirlenen ehliyetsiz sürücüye 49 bin lira ceza kesildi.

Olay, saat 02.00 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi'nde meydana geldi. Hırsızlık ve asayiş olaylarını karşı devriye görevini yapan ekipler, şüphe üzerine durdurmak istedikleri 68 FH 298 plakalı otomobilin sürücüsü, ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Polisin takip ettiği sürücü, otomobiliyle ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Yaklaşık 15 kilometre süren takip sırasında sürücü, Fatih Mahallesi'nde aracının kontrolünü kaybetti. Otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçerek kaldırıma çarptı. Kaza sonrası sürücü Hikmet Efe Can Ü. (18) ile arkadaşı Özcan İ. (25), gözaltına alındı. Sürücünün yapılan kontrolünde 1.45 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu öğrenildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan ve 'dur' ihtarına uymamaktan 49 bin lira ceza kesilirken, araç çekici ile otoparka çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
