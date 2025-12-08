Alkollü ve ehliyetsiz sürücünün otomobili, karşı şeride geçip kaldırıma çıktı

EDİRNE'de, alkollü ve ehliyetsiz sürücünün kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçti. Sürücüye 44 bin 500 TL ceza uygulanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Caddede B.T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 22 DS 659 plakalı otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçti. Otomobil bir süre ilerledikten sonra kaldırıma çıkarak durdu. Kazada yaralanan olmazken, ihbarla bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin kontrolünde, sürücü B.T.'nin 3.85 promil alkollü olduğu ve ehliyetsiz araç kullandığı tespit edildi. Sürücüye ve araç sahibine toplam 44 bin 500 lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün kontrolü kaybettiği, 1 yayanın ise son anda kurtulduğu kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.