Tıp öğrencisi Yaren'in ölmeden önce babasına gönderdiği mesaj ve ortaya çıktı

Güncelleme:
Kayseri'de alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü 22 yaşındaki tıp öğrencisi Yaren Mercan, hastanede hayatını kaybetti. Yaren'in kazadan önce babasına gönderdiği mesaj ve fotoğraflar ortaya çıktı.

KAYSERİ'de alkollü sürücü Kadir Efe'nin kullandığı otomobilin motosiklete çarptığı kazada hayatını kaybeden tıp fakültesi öğrencisi Yaren Mercan'ın (22) ölmeden önce babası Mehmet Mercan'a gönderdiği mesaj ve son fotoğrafları ortaya çıktı. Kazadan 4 saat önce babası ile görüntülü görüşen Yaren'in, ders çalıştığı mekandan fotoğraf atarak, 'Babam sağ olsun' mesajı yazdığı görüldü.

Kaza, 19 Mart'ta akşam saatlerinde Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi'nde meydana geldi. Kadir Efe yönetimindeki 38 YE 008 plakalı otomobil ile Yaren Mercan idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada metrelerce savrulan motosikletin sürücüsü Mercan yaralandı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi olan Yaren Mercan, kaldırıldığı hastanede bir gün sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Kadir Efe'nin yapılan kontrolünde 1.05 promil alkollü olduğu belirlendi. Mercan, otopsi işlemlerinin ardından 21 Mart'ta şehir mezarlığında toprağa verildi. Cenazede Yaren Mercan'ın tabutunun üzerine doktor önlüğü örtüldü. Diğer yandan alkollü otomobil sürücüsü Efe, tutuklandı.

'BABAM SAĞ OLSUN'

Diğer yandan Yaren'in kazadan 4 saat önce babası ile görüntülü görüştüğü ardından ders çalıştığı mekandan babası Mehmet Mercan'a fotoğraf gönderdiği ortaya çıktı. Fotoğraf karesinde masada Yaren'in motosiklet kaskının da olduğu görüldü. Yaren'in, babasına fotoğraf gönderdiği mesajda 'Babam sağ olsun' ifadesi de yer aldı. Yaren Mercan'ın kaza öncesi son fotoğraflarını yine babasına gönderdiği öğrenildi.

EN BÜYÜK HAYALİ CERRAH OLMAKMIŞ

Öte yandan Yaren Mercan'ın ailesinin Kayserili olduğu ama babasının görevi nedeniyle Muğla'da yaşadıkları, final sınavları nedeniyle bayramı Kayseri'de geçirerek sınavlara hazırlandığı ve ailesinin yanına gitmediği öğrenildi. Mercan'ın en büyük hayalinin ise beyin cerrahı olmak olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İşte İsrail'in kabusu olan o füze: Demir Kubbe'yi delip geçti

Netanyahu'nun kabusu! Demir Kubbe'yi delip İsrail'in kalbine saplandı
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP'ye döndü

CHP'de büyük sürpriz! 12 yıl sonra geri döndü, ilk cümlesi ses getirdi
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı

Tutuklanan İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı
Köylüler dağ tepe onu arıyor: Altın bulmuş gibi seviniyoruz

Köylüler dağ tepe onu arıyor: Altın bulmuş gibi seviniyoruz
Gözler vasiyetinde verdiği ismi aradı! Erol Köse'nin cenazesini almaya gelmedi

Gözler vasiyetindeki ismi aradı! Cenazesini almaya gelmedi
Eşi paylaştı! Bahisten tutuklanan Süper Lig futbolcusu tahliye edildi

Bahisten tutuklanan Süper Lig futbolcusu tahliye oldu

Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa'nın ulaşım sorununu çözmekte kararlı

Belediye başkanı kentin ulaşım sorununu çözmekte kararlı
Köylüler dağ tepe onu arıyor: Altın bulmuş gibi seviniyoruz

Köylüler dağ tepe onu arıyor: Altın bulmuş gibi seviniyoruz
Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri ve savunması

Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri ve savunması
İran'da Ali Laricani'nin yerine gelen isim belli oldu

İran'ın "Gölge lideri"nin yerine gelen isim belli oldu