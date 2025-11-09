Haberler

Alkollü Sürücüye Gözaltı: Hakaret ve Tehdit İçerikli Sözler

Güncelleme:
Aydın Valiliği, trafik denetiminde polise hakaret ve tehdit eden alkollü sürücüyü gözaltına aldı. Sürücüye 9 bin 268 lira ceza kesildi ve sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alındı. Adli işlemler başlatıldı.

Aydın Valiliği, trafik denetimi sırasında polise hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf eden alkollü sürücünün gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, gece 03.30'da trafik ekiplerince yapılan denetimlerde sürücünün 2,09 promil alkollü olduğu, 9 bin 268 lira idari para cezası uygulandığı ve sürücü belgesinin 6 ay süreyle geçici olarak geri alındığı belirtildi.

Olay anına ait görüntülerin incelenmesi sonucu şüphelinin halkı kin ve düşmanlığa sevk edici, hakaret içerikli ifadeler kullandığı, görevli polis memurlarına yönelik hakaret ve tehdit içeren sözler sarf ettiğinin tespit edildiğine işaret edildi.

Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda H.Ü. hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'kamu görevlisine hakaret' suçlarından adli işlem başlatılmış, şahıs gözaltına alınmış olup mevcutlu olarak adli mercilere sevk edilecektir." ifadelerine yer verildi.

AK Parti İl Başkanlığı da yaptığı açıklamada, bahsi geçen kişilerin partileriyle herhangi bir ilişkisinin olmadığını belirtmişti.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Günün her saatinde bizlere ulaşabilen her vatandaş gibi videodaki bu hanımefendi tarafından da arandım. Telefonda alkollü araç kullanmaktan dolayı trafik cezası yediklerini söyleyen, güvenlik güçlerimize, 'akrabam ve teşkilat mensubumuz olduğu' yönünde asılsız beyanda bulunduğunu, yayınlanan videodan öğrendiğim bu hanımefendiye 'Alkollü araç kullanıyorsan cezasını da ödeyeceksin. Bir daha alkollü araç kullanmayın.' dedim ve telefonu kapattım. Videoda bu yaşananlar açıkça görülmekte olup, anlık olarak da kamera kayıtlarına yansımaktadır."

Savaş, mevzuata ve yasalarla aykırı hiçbir eylemi asla desteklemediklerini ve desteklemeyeceklerinin bu videoda açıkça gözler önüne serildiğini belirtti.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
