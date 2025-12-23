Haberler

Alkollü sürücünün otomobille park halindeki araçlara çarptığı kaza kamerada
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 2.29 promil alkollü sürücü R.K.'nin kullandığı otomobil, yol kenarında park halindeki 5 araca çarparak, zarar verdi.

Kaza, akşam saatlerinde Reşadiye Mahallesi Şehit Ahmet Çelekoğlu Sokak üzerinde meydana geldi. R.K., yönetimindeki 05 AZ 042 plakalı otomobille sokakta park halinde bulunan 5 araca çarparak hasar verdikten sonra yoluna devam etti. Durumu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, takibe aldığı R.K.'nın kullandığı otomobili Çobançeşme Mahallesi Mustafa Kemal 5'nci Sokak üzerinde önünü keserek durdurdu.

2.29 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Sürücü R.K.'nın yapılan kontrolünde 2.29 promil alkollü olduğu belirlendi. R.K.'nın kullandığı otomobilin, yol kenarında park halindeki araca çarptığı kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan R.K. ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
