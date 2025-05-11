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Alkollü Sürücünün Ehliyetine 2060'a Kadar El Konuldu

Alkollü Sürücünün Ehliyetine 2060'a Kadar El Konuldu
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Erzurum'da kazaya karışıp kaçan alkollü sürücü O.E.'nin ehliyeti 2060 yılına kadar iptal edildi. Sürücüye toplamda 59 bin 191 lira para cezası kesildi ve aracına el konuldu.

Erzurum'da, kazaya karışıp olay yerinden kaçan ve alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine 2060 yılına kadar el konuldu.

O.E. idaresindeki 25 SD 996 plakalı otomobil, şehir merkezinde kazaya karışıp olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine otomobil, Aşkale uygulama noktasında polis ekiplerince yakalandı.

Trafik ekiplerinin yaptığı kontroller sonucu sürücü O.E.'nin 2,87 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücü O.E. hakkında, çeşitli suçlardan 59 bin 191 lira idari para cezası uygulandı, ehliyetine 2060'a kadar el konuldu, otomobil ise trafikten men edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde, O.E.'nin 8'i alkollü araç kullanma suçu olmak üzere toplam 20 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Güncel
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