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Alkollü sürücü tutuklanmaya yönelik yakalama kararıyla gözaltına alındı

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Ankara'da alkollü kullandığı otomobille hız sınırını aşarak kaldırımda yürüyen iki kişiye çarparak ölümlerine yol açan sürücü, tahliye edildikten sonra tutuklamaya yönelik yakalama kararıyla gözaltına alındı.

ANKARA'da, alkollü kullandığı otomobille hız sınırını aşıp, kaldırımda yürüyen matematik öğretmeni Ekin Sert (31) ile üniversite öğrencisi Umut Can'a (24) çarparak ölümlerine yol açan ve 3 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen sürücü Mehmet Can Dandin (25), Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının itiraz edip, tutuklamaya yönelik yakalama kararıyla gözaltına alındı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesi 1'inci TBMM Caddesi'nde, 26 Şubat'ta; Mehmet Can Dandin'in kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırımda yürüyen Süleyman Demirel Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Umut Can ve ODTÜ Endüstri Mühendisliği mezunu matematik öğretmeni Ekin Sert'e çarptı. Can ve Sert, hayatını kaybederken, sürücü Mehmet Can Dandin ve yanındaki 3 arkadaşı kaçtı. Hız sınırı 50 kilometre olan yolda 112 kilometreyle gittiği, kavşakta ışık ihlali yaptığı ortaya çıkan ve alkollü olan Dandin, 2 gün sonra polise teslim oldu. Dandin, mahkemece tutuklanırken, 3 arkadaşı serbest bırakıldı. Mehmet Can Dandin, tutuklanmasından yaklaşık 3 ay sonra 22 Mayıs'ta Sulh Ceza Hakimliği'nce, 500 bin lira teminat bedeli ödemesi kabul edilip, konutu terk etmeme ve yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi. 24 Mayıs'ta hazırlanan iddianame ile de Dandin hakkında, 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sürücü Dandin'in, 3 ay sonra tahliye edildiğine ilişkin haberden sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararına itiraz etti. İtiraz üzerine Dandin hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Dandin, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 26 Şubat 2024'te kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarparak ölümlerine sebep olan Mehmet Can Dandin, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine gözaltına alınmıştır" denildi.

İddianamede yer alan adli tıp raporunda asli kusurlu bulunan sürücü Dandin, Ankara Batı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 19 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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