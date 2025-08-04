Alkollü Sürücü TIR'a Çarptı, 3 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde park halindeki TIR'lara çarpan alkollü sürücü Metin Şahin hastanede 3 gün sonra yaşamını yitirdi. Kaza sonrası Şahin'in 1.82 promil alkollü olduğu belirlendi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde park halindeki TIR'lara çarpan otomobilden fırlayan alkollü sürücüsü Metin Şahin, hastanede 3 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, 1 Ağustos gecesi Ereğli ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Ereğli yönünden Gülüç yönüne giden Metin Şahin yönetimindeki 78 AC 445 plakalı otomobil, park halindeki 67 ACH 593 ve 81 KH 327 plakalı TIR'ların dorselerine çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Şahin ile yanındaki İrem K. yola savruldu. Otomobildeki diğer kişi Ahmet Uğur Ç. ise hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan kontrolde sürücü Metin Şahin'in 1.82 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Şahin daha sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavisi süren yaralılardan Metin Şahin, 3 gün sonra yaşamını yitirdi. Ahmet Uğur Ç. ve İrem K.'nin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma ise sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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