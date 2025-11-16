Haberler

Alkollü Sürücü Sulama Kanalına Devrildi

Güncelleme:
Düzce'de alkollü sürücüsü Alihan A.'nın kontrolünü kaybederek sulama kanalına devrilen kamyonet kazasında sürücü hafif yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Alihan A.'ya müdahale etti.

DÜZCE'de sulama kanalına devrilen kamyonetin alkollü sürücüsü Alihan A. hafif yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Körpeşler Mahallesi Hürriyet Caddesi Kanal Sokak'ta meydana geldi. Alihan A.'nın kontrolünü yitirdiği 81 AEM 383 plakalı kamyonet, yol kenarındaki kanala devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan Alihan A.'nın 1.22 promil alkollü tespit edildi. Hafif yaralanan Alihan A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Belediye ekiplerinin çalışması ile sulama kanalına düşen kamyonet çıkartıldı.

Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlatırken, sürücü Alihan A.'nın ehliyetine 6 ay süre ile el konularak idari para cezası kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
