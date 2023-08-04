Alkollü sürücü refüjde ağaç budayan işçiye çarptı, hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR'de, refüjde ağaç budarken alkollü sürücünün otomobili ile çarptığı belediye işçisi Turgay Enisoğlu (57), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Tepebaşı İlçesine bağlı Ulusal Egemenlik Bulvarı'nda meydana geldi. Mehmet H.'nin kullandığı 26 AGS 178 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, refüjde budama yapan Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekibinden Turgay Enisoğlu'na çarptı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Enisoğlu, ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Turgay Enisoğlu, Gültepe Mahallesi'ndeki Hacı Solak Sadık Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.