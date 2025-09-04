Haberler

Alkollü Sürücü Polisten Kaçarken Yakalandı

Bursa'da alkollü olarak araç kullanmaya çalışan Ahmet A., polis denetiminden kaçmaya çalıştı ancak kısa sürede yakalandı. 0.99 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 15 bin TL ceza kesildi ve ehliyeti alındı.

BURSA'da denetim yapan polisleri görüp otomobiliyle kaçmaya çalışan alkollü sürücü Ahmet A.'ya (35), 15 bin TL idari para cezası kesilip, ehliyetine el konuldu. Sürücünün kaçtığı anlar, kameraya yansıdı.

Osmangazi ilçesi Stadyum Caddesi'nde denetim yapan polis ekiplerini gören Ahmet A., otomobiliyle geri manevra yapıp kaçmak istedi. Polislerin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, kısa sürede yakalandı. Sürücünün takip anları, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Yapılan kontrolde, 0.99 promil alkollü olduğu belirlenen Ahmet A.'ya alkollü araç kullandığından 15 bin TL idari para cezası kesildi ve ehliyetine el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
