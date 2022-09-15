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Takla atan araçtan sağ kurtulan alkollü sürücü, bayılma numarası yaptı

Güncel Haberler

Düzce'de takla atan hafif ticari araçtan yara almadan kurtulan alkollü sürücü S.A., ehliyetine el konulacağını ve hakkında işlem başlatılacağını anlayınca bayılma numarası yapıp, ağladı. Polis aracına binmemek için direnen S.A., daha sonra merkeze götürüldü.

Düzce'de S.A. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atarak yan yattı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücünün 1.16 promil alkollü olduğu belirlendi.

BAYILMA NUMARASI YAPIP, AĞLADI

Ehliyetine el konulacağını ve hakkında adli işlem başlatılacağını anlayan S.A., aracı başkasının kullandığını, kaza sonrası ise kaçtığını iddia etti. Kontrol yapan ekipler, sürücünün S.A. olduğunu tespit etti. Polis aracına binmek istemeyen S.A., bu kez bayılma numarası yaparak ağladı. 'Bunalıyorum' diyerek bağıran S.A., araca bindirilerek polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tragger 3. Sayfa Toplum Güncel Haberler

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