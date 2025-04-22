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Alkollü Sürücü Motosikletliye Çarptı, Tutuklandı

Alkollü Sürücü Motosikletliye Çarptı, Tutuklandı
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde alkollü sürücünün çarptığı motosikletli genç hayatını kaybetti. Kazadan sonra kaçan sürücü, yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak tutuklandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde çarptığı motosikletlinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan alkollü sürücü tutuklandı.

H.B. (38) idaresindeki otomobil, Karasu-Kocaali yolu Küçükkarasu mevkisinde Ercüment Murat Solmaz'ın (21) kullandığı 06 FDM 778 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

H.B. kazanın ardından kaçtı, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Solmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kamera ve Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) incelemeleri sonucu kaçan otomobil sürücüsünün yerini belirledi. H.B, Kocaali ilçesinde saklandığı evde yakalandı, kazaya karışan otomobil de adreste bulundu.

Gözaltına alınan H.B'nin sağlık kontrolünde 156 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan H.B, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli H.B. tutuklandı.

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Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
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