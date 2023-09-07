Alkollü sürücü lüks otomobile çarptı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde alkollü olarak direksiyon başına geçtiği öğrenilen şahıs, aracıyla lüks otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, alkollü sürücünün 2 ay önce geçirdiği bir trafik kazasında ağır yaralandığı öğrenildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde alkollü olarak direksiyon başına geçtiği öğrenilen şahıs, aracıyla lüks otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, alkollü sürücünün 2 ay önce geçirdiği bir trafik kazasında ağır yaralandığı öğrenildi.

Kaza, Bartın-Cide kara yolu Memiş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.T. yönetimindeki 06 RBL 09 plakalı Tofaş marka otomobil, yola çıkmak isteyen H.K. idaresindeki 34 DLR 724 plakalı Audi marka otomobille çarpıştı. Kazada araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, sürücüler kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Yapılan kontrolde sürücülerden B.T.'nin alkollü olduğu tespit edildi. B.T.'nin, yaklaşık iki ay önce geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralandığı, 15 gün yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU