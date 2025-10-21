Haberler

Alkollü Sürücü Kontrolden Çıkarak Kazaya Neden Oldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 3.51 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Gamze K., kontrolünü kaybederek karşı şeritteki araca çarptı. Kazada her iki sürücü de hafif yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kontrolden çıkıp karşı şeritteki otomobile çarpan otomobilin sürücüsü Gamze K. (35), yapılan kontrolde 3.51 promil alkollü çıktı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Kazımiye Mahallesi Piri Reis Caddesi üzerinde meydana geldi. Gamze K., yönetimindeki 34 BN 5126 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip, Serkan S. yöntemindeki 67 NZ 811 plakalı otomobile çarptı. İki sürücü de kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı kontrolde Gamze K., 3.51 promil alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan alkollü sürücü polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
