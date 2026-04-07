'Dur' ihtarına uymayan sürücüye 446 bin lira ceza

'Dur' ihtarına uymayan sürücüye 446 bin lira ceza
Sivas'ta polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, yoluna devam etti ve 4 araca çarparak kayıplara karıştı. Polisin takibi sonucu yakalanan sürücüye toplamda 446 bin lira ceza kesildi ve ehliyeti elinden alındı.

SİVAS'ta polis ekiplerinin 'Dur' ihtirana uymayıp, 1'i polis aracı, olmak üzere 4 araca çarparak kaçan otomobilin alkollü sürücüsü S.Y., takiple durduruldu. 446 bin lira ceza kesilip, ehliyetine 7 yıl 2 ay süreyle el konulan sürücünün otomobili 2 ay trafikten menedildi.

Olay, saat 03.00 sıralarında Alibaba Mahallesi Alibaba Caddesi'nde meydana geldi. Polis merkezi önünde uygulama yapan polis ekipleri S.Y.'nin kullandığı 34 ZA 8415 plakalı aracı durdurmak istedi. Otomobiliyle yavaşlayan S.Y., 'Dur' ihtarına uymayıp, yoluna devam etti. Polis, aracı durdurmak için ekip aracıyla önünü kesmeye çalıştı. Ancak durmayan sürücü önce ekip aracına, ardından park halindeki 3 otomobile çarparak hasar verdikten sonra bölgeden uzaklaştı. Bunun üzerine polis ekipleri, aracı lastiklerine ateş açarak durdurmaya çalıştı. Polisin takibi sonucu kaçan otomobil sürücüsü kısa sürede mahalle arasında yakalandı.

Alkollü olduğu tespit edilen sürücü S.Y.'ye 'Dur ihtarına uymama', 'Kaza yerini terk etme', 'Alkolmetreyi üflememe' ve 'Alkollü araç kullanma' nedeniyle toplamda 446 bin lira para cezası uygulandı. S.Y.'nin sürücü belgesine 7 yıl 2 ay süreyle el konulurken, kullandığı araç ise 2 ay trafikten menedildi.

Trump'ın 'İran medeniyeti bu gece yok olacak' tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Trump'ın tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan jet açıklama
Trump 'İran bu gece yok olacak' dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi

Trump "Yok olacaklar" dedi, İran'dan aynı sertlikte yanıt geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tayfun Blok-4 füzesini imza

İmzayı attı! Dosta güven düşmana korku salan görüntü

Ünlü isimden bomba itiraflar: Garsondum, temizlikçiydim şimdi patronum

Ünlü isimden yıllar sonra gelen bomba itiraflar

Yüzde 93 engelli kaldı, maaş başvurusunda ikinci şoku yaşadı

Engelli maaşı için başvuru yapınca hayatının şokunu yaşadı
Baba hastanede, oğul camide! Ahmet Tatlıses’e kelepçe engeli

Baba hastanede, oğul camide! Ahmet Tatlıses’e kelepçe engeli
Yoğun bakımda bulunan Lucescu için sevenlerini üzen gelişme

Lucescu'nun sevenlerini üzen haber
Ünlü isimden bomba itiraflar: Garsondum, temizlikçiydim şimdi patronum

Ünlü isimden yıllar sonra gelen bomba itiraflar

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma

Messi’nin yakın korumasından antrenman şov

Kim olduğunu tahmin edemezsiniz!