Alkollü Sürücü, Engelli Aracıyla Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Aydın'da alkollü olarak başka birine ait engelli aracıyla trafikte yakalanan Hakan Ü., hakaretleri sebebiyle gözaltına alındı ve 9 bin 268 TL idari para cezası kesilerek sürücü belgesine el konuldu.

AYDIN'da trafikte başka bir kişiye ait engelli aracıyla alkollü olarak yakalanan Hakan Ü., halkı kin ve düşmanlığa sevk edici hakaret içerikli ifadeler kullandığı ve polis memurlarına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Hakan Ü.'ye ayrıca 9 bin 268 TL idari para cezası kesilip, sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu.

Olay, saat 03.30 sıralarında Efeler ilçesi Girne Bulvarı üzerinde meydana geldi. 09 HB 601 plakalı otomobilin sürücüsünün tehlikeli araç kullandığı ihbarı üzerine polis ekipleri, söz konusu otomobili tespit edip 'dur' ihtarında bulundu. Ancak, otomobil sürücüsü ihtara uymadı, polis ekipleri de peşine düştü. Otomobil, Girne Bulvarı'nda durdurdu. Polis ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Hakan Ü.'nün 2.09 promil alkollü olduğu belirlendi. Hakan Ü. ile kendisi gibi alkollü olan eşi cezadan kurtulmaya çalıştı. Sürücü Hakan Ü., bu sırada küfredip, hakaretlerde bulundu. Alkollü sürücü Hakan Ü., gözaltına alınıp polis merkezine götürülürken, kayınbiraderine ait olan engelli otomobili ise otoparka çekildi.

Aydın Valiliği de olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsüne 9 bin 268 TL idari para cezası kesildiği belirtilip, sürücü belgesine 6 ay süreyle el konulduğu bildirildi. Görüntülerden Hakan Ü.'nün halkı kin ve düşmanlığa sevk edici ve hareketli içerikli ifadeler kullandığı ve görevli polis memurlarına hareket ve tehdit içeren sözler sarf ettiğinin tespit edildiğinin belirlendiği kaydedildi. 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'Kamu görevlisine hakaret' suçlarından hakkında adli işlem başlatılan Ünal'ın işlemlerinin ardından mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Haber : Melek FIRAT / AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
