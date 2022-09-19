Konya haberi! Konya'da bisikletliye çarparak ölümüne neden olan alkollü sürücü yakalandı

Konya haberi: Konya'da önce bir bisikletliye çarparak ölümüne neden olan, ardından park halindeki 2 otomobile çarpıp kaçan alkollü sürücü gözaltına alındı.

Konya'da önce bir bisikletliye çarparak ölümüne neden olan, ardından park halindeki 2 otomobile çarpıp kaçan alkollü sürücü gözaltına alındı.

Yusuf Ü. idaresindeki 54 GB 042 plakalı otomobil, merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi'nde, aynı yönde giden Tercan Akdoğan'ın (44) kullandığı bisiklete, ardından 2 farklı araca çarptı.

Kazayı, başka bir asayiş olayına giderken fark eden polis ekipleri, durmayarak yoluna devam eden otomobili kaza yerinin bir kilometre ilerisinde durdurdu.

Olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bisiklet sürücüsü Akdoğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Gözaltına alınan sürücü Yusuf Ü'nün 1.27 promil alkollü olduğu belirlendi.

Akdoğan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.