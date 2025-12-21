Haberler

Bursa'da park halindeki 3 araca çarpıp kaçan kamyonetin alkollü sürücüsü, yakalandı

Bursa İnegöl'de alkollü kamyonet sürücüsü Abdullah B., park halindeki 3 araca çarpıp bölgeden kaçtı. Yapılan alkol testi sonucu 2.49 promil alkollü çıktığı belirlenen sürücüye ağır para cezası verildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kamyonetiyle park halindeki 3 araca çarpıp, daha sonra aracını bırakıp kaçan Abdullah B. (23), polis tarafından yakalandı. Yapılan kontrolde 2.49 promil alkollü olduğu belirlenen kamyonet sürücüsüne 11 bin 620 lira para cezası uygulanırken, ehliyetine de 2 yıl süreyle el konuldu.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Pınarbaşı Sokak'ta meydana geldi. Sokakta seyir halinde olan Abdullah B. yönetimindeki 16 R 9574 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu park halindeki 16 PM 756 ve 43 AP 048 plakalı otomobillere çarptı. Kamyonetiyle kaza yapıtğı bölgeden uzaklaşmaya çalışan Abdullah B., daha sonra park halindeki 16 F 1256 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kamyonet sürücüsü kazanın ardından aracını bırakıp, bölgeden yaya olarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yakalanan sürücünün yapılan alkol kontrolünde 2.49 promil alkollü olduğu belirlendi. Abdullah B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, ikinci kez alkollü araç kullanmaktan 11 bin 620 lira idari para cezası uygulanıp, sürücü belgesine 2 yıl süreyle el konuldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
