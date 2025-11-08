Alkollü Araç Kullanan Sürücüye 55 Bin Lira Ceza

Çorum'da alkollü araç kullandığı belirlenen sürücüye 55 bin 347 lira para cezası uygulandı, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

Bahçelievler Mahallesi Madeniş 4. Sokak'ta devriye görevi yapan trafik ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu.

Yapılan kontrolde sürücü V.T'nin (29) 4,83 promil alkollü olduğu, daha önce de alkollü araç kullanması nedeniyle sürücü belgesine el konulduğu tespit edildi.

Polis, V.T'ye "ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak" suçlarından toplam 55 bin 347 lira para cezası verdi, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

İşlemleri için polis merkezine götürülen V.T'nin kullandığı minibüs trafikten men edilerek çekici ile otoparka götürüldü.