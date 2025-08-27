Alkol Metreyi Üflemeyi Reddeden Sürücüye 41 Bin TL Ceza

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde alkol metreno üflemeyi reddeden sürücü G.K., kaza sonrası 2.86 promil alkollü bulundu ve 41 bin TL para cezası aldı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kullandığı otomobille site bahçe duvarına çarpan, G.K., alkolmetreyi üflemeyi reddetmesi üzerine götürüldüğü polis merkezinde 2.86 promil alkollü çıktı.

Kaza, Kazımiye Mahallesi Barbaros 3'üncü Sokak'ta meydana geldi. G.K., dönüş yapmak isterken kontrolünü yitirdiği 59 AAR 966 plakalı otomobil, bir sitenin bahçe duvarına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde hasar meydana gelirken, sürücü kazaya yara almadan atlattı. Yapılan incelemede daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirlenen G.K., alkolmetreyi üflemeyi reddetmesi üzerine gözaltına alındı. Polis merkezinde yapılan kontrolünde 2.86 promil alkollü olduğu belirlenen G.K.'ye 41 bin 866 TL para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
