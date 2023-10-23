Alkol komasına giren adam evde ölü bulundu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde evinde yakınları tarafından ölü bulunan 58 yaşındaki adamın alkol komasına girdiği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alkol komasına girdiği iddia edilen adam evde ölü bulundu

DENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde evinde yakınları tarafından ölü bulunan 58 yaşındaki adamın alkol komasına girdiği iddia edildi.

Olay, bugün saat 12.30 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Muratdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kendisinden bir süre haber alınamayan Erdinç Bostan (48), yakınları tarafından evinde hareketsiz bulundu. Bostan'ın seslenmelere cevap verememesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı incelemelerde Bostan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Alkol komasına girmesi sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen Erdinç Bostan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruştura başlatıldı.