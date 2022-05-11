Aljazeera muhabirinin öldürülmesi protesto edildi - Haberler

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Aljazeera muhabirinin öldürülmesi protesto edildi

AA - Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel
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Görüntü Dökümü: Ebu Akile'nin fotoğraflarının Aljazeera televizyonu binasındaki ekrana yansıtılması Aljazeera televizyonu ofisi binasına asılan siyah bayraktan detay Aljazeera televizyonu ofisi önünde toplananlardan detaylar Ebu Akile'nin fotoğraflarının taşınması Toplanan kalabalığın slogan...

Görüntü Dökümü:

Ebu Akile'nin fotoğraflarının Aljazeera televizyonu binasındaki ekrana yansıtılması

Aljazeera televizyonu ofisi binasına asılan siyah bayraktan detay

Aljazeera televizyonu ofisi önünde toplananlardan detaylar

Ebu Akile'nin fotoğraflarının taşınması

Toplanan kalabalığın slogan atması RAMALLAH - İsrail askerlerinin bu sabah gerçek mermiyle vurarak öldürdüğü Aljazeera televizyonunun deneyimli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile için Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Aljazeera televizyonu ofisi önünde gösteri düzenlendi.

AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel

Batı Şeria, İsrail, Slogan, Güncel, Haberler

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