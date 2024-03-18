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Aliyev, Hankendi'de Nevruz ateşini yaktı

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'daki işgalci rejimin bir zamanlar 'başkent' olarak gördüğü Hankendi'de Nevruz ateşini yaktı. Aliyev, Karabağ bölgesinin en büyük kenti olan Hankendi'de Nevruz ateşini yaktıktan sonra ulusa seslendi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'daki işgalci rejimin bir zamanlar "başkent" olarak gördüğü Hankendi'de Nevruz ateşini yaktı.

Aliyev, Karabağ bölgesinin en büyük kenti olan Hankendi'de Nevruz ateşini yaktıktan sonra ulusa seslendi.

Azerbaycan halkının Nevruz Bayramı'nı kutlayan Aliyev, artık 4 yıldır Nevruz ateşini işgalden kurtarılan bölgelerde yaktığını, bunun da büyük mutluluk olduğunu söyledi.

Aliyev, 6 ay önce gerçekleştirilen ve 24 saatten az süren antiterör operasyonu sonucu Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin tam sağlandığını hatırlattı.

İşgalden kurtardıkları bölgelerde imar ve ihya çalışmaları yaptıklarını, insanların ata yurtlarına dönmeye başladığını belirten Aliyev, "Antiterör operasyonu ile Ermenistan'ın arkasında hangi güç durursa dursun yolumuzdan dönmeyeceğimizi, istediğimizi elde edeceğimizi bir kez daha gösterdik ve başardık." dedi.

Aliyev, yıllarca toprakları işgalden kurtarmak için çalıştıklarını ve hazırlandıklarını, bu süreçte ekonomik bağımsızlık elde ettiklerini vurgulayarak "Bugün Azerbaycan, politikası tamamen bağımsız ve yalnızca Azerbaycan halkının çıkarlarına ve iradesine dayanan dünyadaki ender ülkelerden biridir." diye konuştu.

İşgal döneminde orduyu güçlendirdiklerini ve milli ruha sahip gençlik yetiştirdiklerini bildiren Aliyev, "Toprak bütünlüğümüzü ve egemenliğimizi sağladık, uluslararası hukuku yerine getirdik ve ulusal onurumuzu yeniden kazandık. Bugün özgür bir halk olarak yaşıyoruz, inşa ediyoruz ve sonsuza kadar bu topraklarda yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan halkının bayramını Hankendi'de kutlamanın büyük mutluluk olduğunu vurgulayan Aliyev, konuşmasını, "2. Karabağ Savaşı'nın ardından hepimiz gururla yaşıyoruz. Adaleti yeniden tesis ettiğimiz, topraklarımızı işgalcilerden kurtardığımız, gücümüzü gösterdiğimiz için hepimiz gurur duyuyoruz. Bundan sonra herkes bizi hesaba katmalıdır, aksi takdirde kendileri pişman olacaktır." şeklinde tamamladı.

Kaynak: AA / Güncel

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