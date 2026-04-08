Haberler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ABD ile sağlanan ateşkes dolayısıyla Pezeşkiyan'ı kutladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD ile İran arasında sağlanan ateşkes dolayısıyla İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ı telefonla arayarak tebrik etti. İki ülke arasındaki işbirliği konularında da görüş alışverişi yapıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD ile İran arasında sağlanan ateşkes dolayısıyla İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ı kutladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Pezeşkiyan'ı telefonla arayan Aliyev, ABD ile sağlanan ateşkes için tebriklerini iletti.

Pezeşkiyan, tebrikler ve Azerbaycan'ın İran'a sağladığı insani yardımlar nedeniyle Aliyev'e teşekkür etti.

Görüşmede iki ülke arasındaki ikili işbirliği konularında da fikir alışverişinde bulunuldu.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

