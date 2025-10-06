Haberler

Aliyev, Binali Yıldırım ile Görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ı kabul ederek, TDT zirvesi ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini değerlendirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ı kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, TDT Devlet Başkanları Konseyinin 12. Zirvesi için Gebele kentine gelen Yıldırım ile görüştü.

Görüşmede Aliyev ile Yıldırım arasında geçmişteki temaslar ve ziyaretler ele alındı.

Yıldırım, TDT'ye verdiği destekten dolayı Aliyev'e teşekkür ederek, Aksakallar Konseyinin Türk devletleri arasındaki işbirliğinin gelişimine katkı sunmaya devam edeceğini vurguladı.

Görüşmede ayrıca, TDT Devlet Başkanları Konseyinin 12. Zirvesi'nin önemine değinildi ve Azerbaycan'da düzenlenen uluslararası etkinliklerde olduğu gibi bu zirvenin de yüksek düzeyde gerçekleştirileceğine duyulan güven dile getirildi.

Aliyev ve Yıldırım, görüşmede Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşlik ve stratejik müttefiklik ilişkilerinin tüm alanlarda daha da genişleyeceğini vurguladı.

