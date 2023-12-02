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Alışveriş Merkezinde Düşen Çocuğun 3 Parmak Kopması

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KONYA'nın Ereğli ilçesinde, alışveriş merkezinde çıkmak istediği yürüyen merdivenlerde düşen 1.5 yaşındaki Mert Ali Taban'ın 3 parmağı koptu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, alışveriş merkezinde çıkmak istediği yürüyen merdivenlerde düşen 1.5 yaşındaki Mert Ali Taban'ın 3 parmağı koptu.

Olay, saat 17.00 sıralarında ilçedeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte alışveriş merkezine gelen minik Mert Ali Taban, bir üst kata çıkmak için yürüyen merdivenlere geldiğinde düştü. Mert Ali'nin merdivenlere sıkışan 3 parmağı koparken, ailenin çığlıkları üzerine durumu fark eden görevliler merdiveni durdurdu. Ardından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kanlar içinde kalan Mert Ali, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu sırada tamamen kopan bir parmağı ise polis ve görevlilerin yaptığı arama sonucu merdivenin bir bölümünde bulundu. Minik Mert Ali, ilk tedavisinin ardından kopan parmaklarının yerine dikilmesi için Konya'ya sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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