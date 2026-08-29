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Alihan Kuriş soruşturmasında 35 tutuklama

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SORUŞTURMADA SON DURUMAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında 25 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 37’sinin adli işlemleri tamamlandı.

SORUŞTURMADA SON DURUM

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında 25 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 37'sinin adli işlemleri tamamlandı. Savcılık ifadelerinin ardından 37 şüphelinin tamamı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 35 şüpheli hakkında tutuklama, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Soruşturma kapsamında bugüne kadar; 124 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. 81 şüpheli tutuklandı, 10 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, 2 şüpheli yönünden gözaltı ve kolluk işlemleri devam ediyor. 27 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da sürdürülüyor. Öte yandan örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 50 şirket ile 4 derneğe el konuldu, 50 şirkete kayyım atandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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