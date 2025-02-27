Alice Çiçek Ülkesinde Sergisi Burlington'da Açıldı
Lewis Carroll'un ünlü eseri 'Alice Harikalar Diyarında' temalı 'Alice Çiçek Ülkesinde' sergisi, Kanada'nın Burlington kentinde 1 Şubat - 30 Mart tarihleri arasında ziyaretçileri ağırlıyor.
BURLINGTON, 27 Şubat (Xinhua) -- Lewis Carroll'un Alice Harikalar Diyarında adlı eserinden esinlenen Alice Çiçek Ülkesinde sergisi, 1 Şubat - 30 Mart tarihleri arasında Kanada'nın Ontario eyaletindeki Burlington kentinin Kraliyet Botanik Bahçeleri'nde düzenleniyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel