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Alice Çiçek Ülkesinde Sergisi Burlington'da Açıldı

Alice Çiçek Ülkesinde Sergisi Burlington'da Açıldı
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Lewis Carroll'un ünlü eseri 'Alice Harikalar Diyarında' temalı 'Alice Çiçek Ülkesinde' sergisi, Kanada'nın Burlington kentinde 1 Şubat - 30 Mart tarihleri arasında ziyaretçileri ağırlıyor.

BURLINGTON, 27 Şubat (Xinhua) -- Lewis Carroll'un Alice Harikalar Diyarında adlı eserinden esinlenen Alice Çiçek Ülkesinde sergisi, 1 Şubat - 30 Mart tarihleri arasında Kanada'nın Ontario eyaletindeki Burlington kentinin Kraliyet Botanik Bahçeleri'nde düzenleniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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