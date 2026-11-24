Alibeyköy'de 1 kişiyi silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eyüpsultan Alibeyköy'de 17 Kasım'da düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti; saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli silahıyla yakalanıp gözaltına alındı. İkilinin alacak verecek meselesinden kaynaklı husumet yaşadığı ve olay öncesi tartıştığı belirlendi.
Eyüpsultan'da, 1 kişiyi silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Kasım'da Alibeyköy'de meydana gelen ve F.Y'nin (39) hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin çalışma başlattı.
Cinayetin şüphelisinin H.F. olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı silahıyla birlikte yakaladı.
Şüpheli H.F. (49) ile maktul F.Y. arasında alacak verecek meselesinden kaynaklanan husumet bulunduğu, olay öncesinde ikili arasında tartışma yaşandığı belirlendi.
Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.