Aliağa'da Ziraat Alanında Yangın Kontrol Altına Alındı

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İzmir'in Aliağa ilçesinde Hacıömerli Mahallesi yakınlarındaki ziraat ve otluk alanda çıkan yangın, orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle kapanan Hacıömerli-Çandarlı yolu tekrar ulaşıma açıldı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde ziraat ve otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Hacıömerli Mahallesi yakınlarındaki ziraat ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale sonlandırıldı.

Ekiplerin karadan müdahalesini sürdürdüğü yangın kontrol altına alındı.

Öte yandan Hacıömerli- Çandarlı yolu kenarına kadar ulaşan yangın nedeniyle trafiğe kapatılan kara yolu, bu mevkide yangının kontrol altına alınması üzerine tekrar ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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